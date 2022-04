Konami is en blijft een gevestigde naam in de industrie, hoewel hun projecten van de afgelopen jaren op zijn zachtst gezegd discutabel zijn. Dit financiële boekjaar bestaat Konami vijftig jaar en dat moet natuurlijk gevierd worden. De hoge piefen binnen Konami hebben daarom besloten dat de handelsnaam gewijzigd zal worden van Konami Holdings Corporation naar Konami Group Corporation.

Het enige wat nu nog rest is goedkeuring vanuit de aandeelhouders. Een kleine wijziging dus, maar wellicht wel een met grote betekenis. In oktober ging immers het gerucht rond dat Konami hun grote series zoals Castlevania, Metal Gear en Silent Hill binnenkort weer nieuw leven in zou willen blazen. Dit ook met hulp van studio’s buiten Konami zelf om, maar misschien dat ze nu een groep vormen met studio’s.

Het vieren van het vijftigjarige bestaan kan wellicht wat feestelijker dan met een naamswijziging, maar als er nog additionele plannen bekendgemaakt worden laten we het natuurlijk weten.