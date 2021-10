Het is al een lange tijd stil vanuit het kamp Konami. Het enige wat ze dit jaar hebben uitgebracht is eFootball, maar de eerste geluiden zijn wat dat betreft allesbehalve positief. Andere franchises liggen al langer in de koelkast, maar een nieuw gerucht wijst op een revival van Metal Gear Solid, Silent Hill en Castlevania.

Verschillende bronnen hebben aan VGC verteld dat Konami de afgelopen jaren met andere dingen bezig was. Als gevolg van een herstructurering binnen het bedrijf, ligt de focus nu op het terugbrengen van de grootste franchises en dat in het premium segment van games. Oftewel, volwaardige titels.

De eerste franchise die moet terugkeren zal Castlevania zijn, wat een ‘reimagining’ van de serie is. Deze game is momenteel in ontwikkeling bij Konami in Japan, dit met ondersteuning van externe studio’s. Daarnaast zou er gewerkt worden aan een remake van Metal Gear Solid. De veronderstelling is dat Bluepoint Games dit doet, maar dat klopt niet. Volgens bronnen van VGC neemt Virtuos dat voor zijn rekening.

Overigens gaat het dan niet om de originele Metal Gear Solid, maar om een project op basis van Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Konami zou echter wel de intentie hebben om de originele Metal Gear Solid games opnieuw uit te brengen voor moderne platformen. Dit als een soort aanloop naar de release van het project van Virtuos.

Tot slot, ook Silent Hill zal terugkeren. Er zouden momenteel meerdere games in die franchise in ontwikkeling zijn, maar verdere details zijn niet bekend. Dit brengt ons ook bij het standaard regeltje: neem het met een korrel zout. Overigens klinkt dit alles niet ondenkbaar, want het is zonde om niets met deze franchises te doen. Zodra we iets van Konami vernemen, lees je het hier.