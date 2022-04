Hideo Kojima is met een nieuwe game bezig, maar het project is nog in nevelen gehuld. Ook was lang onduidelijk voor welke platformen de nieuwe game in ontwikkeling is, omdat geruchten suggereren dat Microsoft de legendarische ontwikkelaar heeft aangetrokken voor een Xbox game.

Het ziet er echter naar uit dat Kojima werkt aan een game die ook op de PlayStation 5 zal verschijnen. Zo heeft hij een nieuwe foto op Twitter gezet en als je goed kijkt, is er een development kit op te zien. De foto lijkt een soort presentatie set-up weer te geven en Kojima is altijd zeer bewust in wat hij op Twitter zet.

Met de recente geruchten over een mogelijke Xbox game, zou het logischer zijn een Xbox devkit te zien. Het is natuurlijk wat speculeren, maar wellicht dat we deze zomer rond de E3 meer gaan horen over waar de Japanner mee bezig is.