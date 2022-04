We weten al geruime tijd dat VRR ofwel Variable Refresh Rate ondersteuning in de pijplijn zit voor de PlayStation 5, maar het was wachten op de uitrol. Sony heeft via het PlayStation Blog bekendgemaakt dat de VRR-ondersteuning er nu eindelijk gaat komen en wel deze week.

Op televisies en monitors die VRR ondersteunen, zal de PlayStation 5 via VRR automatisch de refresh rate synchroniseren met die van het scherm. Dit heeft als effect dat de visuele performance van PS5-games omhoog gaat en dat frame pacing issues en screen tearing geminimaliseerd worden.

Het resultaat in lekentaal: het spelen van je games zal nog soepeler gaan. Eerder uitgebrachte games zullen volledig voor VRR geoptimaliseerd kunnen worden via een update en toekomstige games kunnen dit bij release direct ondersteunen. De volgende games krijgen in ieder geval nog een update:

Astro’s Playroom

Call of Duty: Vanguard

Call of Duty: Black Ops Cold War

Destiny 2

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5

Godfall

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Tiny Tina’s Wonderlands

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Tribes of Midgard

Volgens Sony is dit pas het topje van de ijsberg, dus naar verwachting zullen er later nog meer titels volgen die VRR-ondersteuning krijgen.

De ondersteuning zal via een firmware update beschikbaar gesteld worden en zodra geïnstalleerd, staat VRR automatisch aan voor games die het ondersteunen, mits je console met een HDMI 2.1 kabel op je televisie of monitor is aangesloten en het scherm ook VRR ondersteunt. Mocht je dit niet willen gebruiken, dan valt het uit te schakelen in de systeeminstellingen.

Verder laat Sony weten dat je VRR ook kan toepassen op games die het niet ondersteunen. Dit kan als effect hebben dat sommige games er in visuele kwaliteit op vooruitgaat, maar het kan ook resulteren in onverwachte visuele effecten. Dit hangt een beetje af van de televisie die je gebruikt.