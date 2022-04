Nintendo heeft aangegeven dat het donderdag tijd is voor de grote lente-actie in de Nintendo eShop. Via Twitter geven ze aan dat meer dan 1.000 games in de aanbieding zullen zijn, waardoor je flink kan besparen.

Helaas hebben we geen overzicht van wat er zoal in de aanbieding is, dus dat is nog even aankijken. Hoe dan ook, het loont om even te wachten tot donderdag met nieuwe aankopen, want wellicht kun je goedkoper uit zijn.

Mocht je Nintendo eShop tegoed nodig hebben, dan kan je hier terecht.