Nadat Infinity Ward vorige week hun Twitter afbeeldingen op zwart heeft gezet (lees: profielfoto en header), gaf dat een signaal af dat het teasen was begonnen. En dat blijkt inderdaad het geval te zijn, want vanavond heeft de ontwikkelaar een teaser video online gezet.

De video laat niets van de game zien, maar toont wel het logo, geheel in stijl met die van de eerste Modern Warfare. Ditmaal zit ook de Romeinse II in de titel verwerkt, wat eens te meer doet bevestigen dat het een direct vervolg op de game uit 2019 is. Maar dat wisten we eigenlijk al.

Met deze eerste bewegende teaser, zal het niet lang duren vooraleer de daadwerkelijke onthulling zal plaatsvinden.