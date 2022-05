Er zat geen grote reclamecampagne achter Redout, maar de game wist in 2017 toch een verrassend leuke ervaring voor te schotelen. De futuristische racer krijgt een vervolg, alleen was het nog niet bekend wanneer deze zou verschijnen. Nu hebben Saber Interactive en 34BigThings de releasedatum onthuld.

Het eerste deel kwam dus in 2017 uit voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Twee jaar later kwam de racer ook uit voor de Nintendo Switch. Redout II zal verschijnen voor de eerder genoemde platformen, plus de PlayStation 5 en Xbox Series-consoles.

Welk platform je ook bezit, elke versie van Redout II zal op dezelfde dag uitkomen. Dit zal deze maand al gebeuren, namelijk op 26 mei. Om de aankondiging van de releasedatum van Redout II te vieren, is er ook een trailer beschikbaar gesteld en die check je hieronder.