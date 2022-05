Wat krijg je als je de cartoonpersonages uit Family Guy, King of the Hill, American Dad en Solar Opposites in karts duwt en tegen elkaar laat racen? Het antwoord op die vraag vind je nog deze maand op Apple Arcade, en wel in de vorm van Warped Kart Racers.

De game doet exact wat de titel doet vermoeden: spelers een knotsgekke race-ervaring bieden, inclusief lange singleplayercampagne én dagelijkse uitdagingen. In totaal zal de game over 20 personages beschikken, vijf uit elke serie en er kan gereden worden op 16 verschillende banen.

Naast een singleplayer bevat de game ook een online multiplayer voor maximaal 8 man en om het interessant te houden, zullen er verschillende elementen te customizen zijn. Denk dan aan outfits, voertuigen, wielen, antennes en meer. Hieronder vind je alvast een voorproefje.