Ontwikkelaar Hangar 13 bracht ons in 2016 de game Mafia III en nadien zijn ze verantwoordelijk geweest voor de remake van het origineel. Sinds die release is het echter onduidelijk waar ze nu aan werken, maar volgens een bericht van Kotaku gaat het om een nieuw deel in de Mafia-reeks.

Volgens bronnen van de site is de nieuwe game in de reeks momenteel in ontwikkeling, maar het betreft hier geen opvolger. Het zou namelijk om een prequel op de reeks gaan, die momenteel in een vroege fase van ontwikkeling verkeert en als projectnaam Nero heeft.

Voor de ontwikkeling zou Hangar 13 de Unreal Engine 5 gebruiken in plaats van de engine die ze eerder voor Mafia III en de remake hebben gebruikt. Verdere details zijn afwachten en ook is het niet zeker of het klopt, aangezien 2K Games als uitgever nog geen officiële aankondiging heeft gedaan.