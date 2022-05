Microsoft heeft aangekondigd dat ze in samenwerking met Epic Games Fortnite naar Xbox Cloud Gaming hebben gebracht. Dit maakt het mogelijk de game te spelen via browsers op systemen die native niet krachtig genoeg zijn. Ook kan Fortnite op die manier via mobiele systemen gespeeld worden.

Dat laatste is interessant, want Fortnite is niet beschikbaar in de Apple App Store, vanwege een geschil tussen Apple en Epic Games. Hierdoor kunnen iOS-gebruikers al lange tijd niet van de game op iPhones of iPads genieten. Althans, niet op een normale manier – tenzij je Nvidia GeForce Now gebruikt. Een issue dat nu op een handige manier wordt opgelost.

Om Fortnite via Xbox Cloud Gaming te kunnen spelen dien je over een Microsoft-account te beschikken, dit komt zonder extra kosten.