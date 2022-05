Infinity Ward werkt momenteel aan Call of Duty: Modern Warfare 2 en na een recente teaser is het nu wachten op de officiële onthulling. Via officiële kanalen hebben we daarover nog niets vernomen, maar via insiders duiken er wel wat details op.

Zo schrijft Tom Henderson op Exputer dat de game ergens in juni officieel aangekondigd zal worden met daarbij de eerste beelden. Op Twitter is @TheGhostOfHope nog wat meer zeker van z’n zaak en stelt dat deze onthulling op 2 juni zal plaatsvinden.

Deze persoon heeft in het verleden al accurate informatie over Call of Duty gelekt, waardoor het zeker plausibel is. 2 juni klinkt ook als een mooie datum, gezien dat in aanloop naar de E3-week is, hoewel die beurs nu niet zal plaatsvinden.

Desalniettemin wordt de eerste helft van juni wel volop gebruikt voor grote shows, zo zal er op 9 juni een Summer Game Fest showcase plaatsvinden en op 12 juni staat de Xbox & Bethesda Showcase gepland.