Onlangs kondigde Microsoft aan dat ze op zondag 12 juni de Xbox & Bethesda Showcase organiseren, waarbij ze veel gaan laten zien van toekomstige games. De datum is ook niet zomaar gekozen, want dat valt rond de jaarlijkse periode waarin normaal gesproken de E3 zou plaatsvinden.

Geoff Keighley heeft sinds een paar jaar zijn eigen evenement(en) onder de noemer Summer Game Fest en dat zal dit jaar gepaard gaan met eveneens een showcase. Via Twitter laat Summer Game Fest weten dat we 9 juni in de agenda moeten noteren. Wederom een datum rond de E3 dus.

De showcase zal om 19.00 uur ’s avonds van start gaan en is natuurlijk live via streams te volgen.