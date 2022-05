E3 keert dit jaar niet terug, maar evenementen zullen er nog genoeg zijn dit jaar. Geoff Keighley’s Summer Games Fest zal op 9 juni een showcase hebben en ook Microsoft is van de partij op 12 juni met de Xbox & Bethesda Games Showcase. Dat is nog niet alles, de gamescom en Tokyo Game Show gaan vooralsnog gewoon door en Sony en Nintendo zullen naar alle waarschijnlijkheid zelf nog een showcase organiseren.

Volgens journalist Jez Corden zal Microsoft naast zijn eigen show in juni ook nog aanwezig zijn bij de gamescom dit jaar. In welke hoedanigheid dit precies zal zijn is nog niet duidelijk, wat het een niet heel bijzonder gerucht maakt. Microsoft is elk jaar wel in een zekere vorm aanwezig bij de Duitse conventie, maar het roept toch de mogelijkheid op dat Microsoft nog wat dingen zal achterhouden van zijn eigen showcase om te tonen in augustus.

Gamescom 2022 vindt plaats tussen 24 en 28 augustus, we zullen dus in de komende weken meer horen over het evenement en wat we ongeveer kunnen verwachten.