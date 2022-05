Sony heeft vandaag twee firmware updates uitgerold, één voor de PlayStation 3 en één voor de PlayStation Vita. De update voor de PlayStation 3 betreft versie 4.89 en die doet niet erg veel, behalve de optie om een PlayStation Network-account aan te maken weghalen. Hetzelfde is van toepassing op de PlayStation Vita, die update 3.74 heeft ontvangen.

In het kader van extra bescherming is het nu noodzakelijk om in te loggen op het PlayStation Network via een tweestaps verificatie. Daarnaast is het op beide platformen niet langer mogelijk om een account aan te maken. Account management voor die systemen zal nu via mobiel of pc moeten gebeuren.

De patch notes van beide firmware updates is hetzelfde, zie hieronder: