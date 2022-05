Het is 11 mei en Call of Duty: Warzone spelers weten dat dit de dag is waarop het nieuwe in-game Operation Monarch evenement van start zou gaan. Om de start van dit gebeuren extra onder de aandacht te brengen, heeft Raven Software een nieuwe trailer uitgebracht.

Het evenement duurt vanaf vandaag tot en met 25 mei en je krijgt te maken met twee titanen die Caldera onveilig zullen maken. Zowel King Kong als Godzilla verschijnen namelijk ten tonele en het doel is om als laatste team over te blijven.

De opzet is volgens het Resurgence concept, wat betekent dat je kan blijven spawnen zolang teammaten in leven zijn. Dit totdat de timer afloopt. Het doel is om Monarch intel te verzamelen uit Supply Boxes, speciale drops en van gesneuvelde vijanden.

Ook kun je dit bemachtigen door de titanen te bevechten die op het eiland rondlopen. Door het verzamelen van de intel loopt er een meter op en zodra die vol is, kun je Loadout Drops en Killstreaks krijgen, alsook een krachtige variant: Titan Killstreak.

De monsters zijn niet heel gevaarlijk in hun gewone staat, maar dat verandert zodra dit overgaat in ‘Titan Frenzy’. Het team dat in zo’n periode de meeste schade aanricht, ontvangt een speciaal apparaat die de kracht van één van de monsters kan gebruiken tegen anderen.