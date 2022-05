Als de nieuwe PlayStation Plus abonnementsvormen in juni lanceren, is het samenvoegen van PlayStation Plus en PlayStation Now daadwerkelijk een feit. Abonnees van de duurste variant krijgen ook gelijk toegang tot een forse bibliotheek aan games die op de huidige en vorige generatie PlayStation-consoles zijn uitgekomen, maar de nieuwste releases zitten er niet bij.

In tegenstelling tot Xbox Game Pass zal Sony nieuwe first-party releases niet gelijk via PlayStation Plus aanbieden, wat Jim Ryan eerder dit jaar al aangaf. Dit is nu door Sony CFO Hiroki Totoki nogmaals benadrukt, die stelt dat Sony in een dergelijke situatie de investeringskosten in first-party titels zou moeten reduceren.

Op het moment dat Sony dat zou doen, dan heeft dat een directe impact op de algemene kwaliteit van de games. De rekensom is wat dat betreft eenvoudig, als Sony dit wel zou doen, dan verwachten ze aanzienlijk minder inkomsten op de verkoop van de games, waardoor ze hun budgetten naar beneden moeten bijstellen. En lagere kwaliteit als resultaat, is niet iets wat gamers verwachten.

“AAA titles on PS5, if we distribute that on subscription services we may need to shrink the investment needed for that and that will deteriorate the first-party title quality and that is our concern.

So we want to make sure we spend the appropriate development costs to have solid products/titles to be introduced in the right manner.”