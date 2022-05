Review | SteelSeries Aerox 5 Wireless – SteelSeries heeft niet alleen headsets die in de smaak vallen bij het grote (gamers) publiek, maar ook verschillende pc-producten doen het goed. Vooral de gaming muizen behoren tot de betere die je op de markt kunt vinden. Ditmaal komt SteelSeries met een lichtgewicht gaming muis en dat is natuurlijk het uitproberen waard. De SteelSeries Aerox 5 Wireless is een van de drie beschikbare modellen die SteelSeries uitbrengt. Aerox staat voor het ‘gatenkaas’ ontwerp, om zoveel mogelijk plastic te besparen én om de muis zo licht mogelijk te maken. We bekijken in deze review of buiten het lage gewicht de muis ook op andere aspecten goed weet te scoren.

Chaotisch design

De SteelSeries Aerox 5 Wireless is een lichtgewicht gaming muis. Zo weegt het rond de 74 gram, wat fijn in gebruik is. De muis verbind je via een USB-C dongle, maar mocht je geen USB-C poort op je pc hebben, dan heeft SteelSeries hier een omslachtige oplossing voor. In het pakket krijg je nog een USB-C naar USB-C module bijgeleverd en een USB-C naar USB-A kabel om de muis te kunnen opladen. Het omslachtige is dat je de dongle in de module moet steken en dan met de kabel aan je pc moet bevestigen als je geen USB-C poort hebt. Een hoop kabelwerk en in dit geval willen we bijna zeggen dat je dan net zo goed de muis bekabeld kunt gebruiken, het scheelt je dan immers gehannes met het opladen van de muis. Onderop de muis kun je een schuifknop vinden waarmee je kunt schakelen tussen de 2.4Ghz dongle verbinding, de muis aan- of uit kunt zetten en het in een Bluetooth stand kan zetten.

De Aerox 5 Wireless heeft een aantal extra knoppen die met wat kanttekeningen komen. Naast de linker- en rechtermuisknop, het scrollwiel (dat je kunt indrukken), heb je aan de linkerkant waar je duim rust, vier extra knoppen. Boven je duim heb je er drie. Een lange knop die verdeeld is in twee en een lange die erbovenop is bevestigd. De twee knoppen pal boven je duim zijn fijn en klikken met een goede feedback, maar zijn niet heel bijzonder. De lange knop erboven is er eentje die je naar beneden moet duwen om het in te klikken. Een erg onwennige manier van gebruiken en omdat deze wat hoger ligt, is het niet heel intuïtief te noemen. De vierde knop ligt aan het puntje van je duim, maar met onze gemiddelde formaat hand kunnen wij hier amper naartoe reiken. Omdat de knop ook nog eens schuin is afgewerkt, betwijfelen we of ook grotere handen met de duim comfortabel bij de knop kunnen geraken. Een palmgrip gaming muis die niet heel optimaal is qua ergonomie dus.

Nog niet licht genoeg

Zoals we eerder al een beetje hebben laten vallen, valt de Aerox 5 Wireless aardig groot in de hand. De muis is qua formaat zodoende vrij fors (128,8mm x 62,8mm x 26,7mm). Vooral de hoogte van de muis is een kritiekpunt: ondanks dat de muis maar 74 gram weegt, is de ervaring niet per se zo. Als we de muis met een Razer Ultimate vergelijken met hetzelfde gewicht, lijkt de Aerox 5 Wireless zwaarder. Best frappant omdat SteelSeries in dit geval meer uit de muis kon halen om het nog lichter te maken, zoals de LED-verlichting. De LED-verlichting is niet heel mooi uitgewerkt en ondanks het open design van de Aerox, is een dichte muis als de Razer Ultimate lichter en soepeler in gebruik. Een merkwaardige constatering, maar de schijn kan komen door het wat robuuste en grotere design. De muis was met een grammetje of vijf tot acht minder wat soepeler geweest qua gebruikservaring.

Via de software van SteelSeries (Engine) kan je nog wat overige aanpassingen doorvoeren. De extra knoppen voorzien van de juiste shortcuts of macros, je polling rate instellen tot 1000Hz, de acceleratie aanpassen, bepaalde modi voor energieverbruik instellen, de kleurtjes van je LED-verlichting bepalen en ook de DPI-profielen aanpassen. De maximale DPI van de Aerox 5 Wireless is 18.000 DPI (met een IPS van 400). Op de muis kan je in totaal 5 DPI-profielen opslaan en met een knop onder het scrollwiel hier on-the-fly tussen switchen. Er valt echter nog wel het één en ander op te merken aan de software. Normaliter werkt de SteelSeries Engine erg goed, maar met de Aerox ervaren wij toch wat moeite in het aanpassen van de kleur, het opslaan van onze profiel(en), alsook dat de software accuraat weergeeft hoeveel batterij er nog resteert. Dit is namelijk nog wel een discussiepunt.

Toch wel vaak opladen

Er wordt namelijk aangegeven dat de muis een accuduur van ongeveer 180 uur heeft, maar we betrappen ons erop dat na een hele dag gebruiken, we de muis altijd wel moeten opladen. De batterijweergave via de software is dus een drama, want binnen een paar minuten verliezen wij een paar procent in capaciteit. Met een kabel erin, springt er echter ineens 10% van de batterijduur bij. Iets gaat dus niet helemaal goed met het verbruik van de Aerox 5 Wireless, waardoor we iets te vaak naar de kabel moeten grijpen. Kortom, dit product komt met iets teveel haken en ogen en daardoor is een prijs van € 149,99 maar moeilijk te accepteren. Het is een lichtgewicht muis met een open design (IP54 waterbestendig overigens) en doet leuke dingen op papier. Maar bij alles in de praktijk komt er toch vaak een ‘maar’ om de hoek kijken.