Arma is een langlopende franchise van tactische first-person shooters. De eerste game verscheen in 2006 en het meest recente deel, Arma 3, stamt alweer uit 2013. Na zo’n lange tijd zou je wel kunnen zeggen dat het tijd is voor een nieuw deel. De toekomstplannen voor Arma lijken nu vroegtijdig te zijn gelekt.

Via Reddit is namelijk een document gelekt met informatie over ‘Arma Reforger’. Deze game wordt volgens het document een voorloper van Arma 4, die er ook aankomt. Arma Reforger zou door ontwikkelaar Bohemia Interactive gebruikt worden om de fundering te leggen voor Arma 4 en zou gaan draaien op de nieuwe Enfusion engine van de studio.

Arma Reforger speelt zich volgens de gelekte details af tijdens de Koude Oorlog in de jaren 80, waar spelers aan de kant van de Verenigde Staten of de Sovjet-Unie vechten. De game speelt zich af op het fictieve eiland Everon, dat een oppervlakte heeft van 52 vierkante kilometer. Arma Reforger zal zich vooral op multiplayer richten, zo valt te lezen.

Met Arma Reforger wil Bohemia Interactive ook een geheel nieuw publiek bereiken. De game moet namelijk, naast de pc, ook voor Xbox- en PlayStation-consoles verschijnen. Dat is een interessante ontwikkeling, omdat games uit de Arma-franchise nooit eerder op consoles zijn uitgebracht. Het document stelt dat “toekomstige Arma-releases multiplatformtitels” zullen zijn, wat suggereert dat Arma Reforger niet het enige deel op consoles zal zijn.

Voor nu gaat het om gelekte informatie, maar we zullen waarschijnlijk snel een aankondiging van Arma Reforger krijgen. Aanstaande dinsdag, 17 mei, zal Bohemia Interactive namelijk de ’toekomst van Arma’ gaan onthullen via een livestream op Twitch die om 19:00 uur begint.