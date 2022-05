De release van Vampire: The Masquerade – Swansong is aanstaande en om spelers alvast warm te maken voor de narratieve RPG, heeft uitgever Nacon een nieuwe trailer uitgebracht. De trailer zet Leysha, één van de drie protagonisten van Swansong, in de schijnwerpers.

In de video zien we een ontwikkelaar spreken over het design van Leysha en de inspiraties die ze voor de creatie van de Malkavian vampier hebben gebruikt. Daarnaast wordt toegelicht hoe Leysha’s gameplay verschilt met dat van de andere personages, die je zal besturen. Zo kan ze de krachten van imitatie gebruiken om verborgen te blijven.

Vampire: The Masquerade – Swansong komt op 19 mei uit voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en pc. De video duurt ongeveer tweeënhalve minuut en kan je hieronder bekijken.