Uitgever Prime Matter heeft The Chant aangekondigd. Deze game is in ontwikkeling voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc en zal nog dit jaar moeten verschijnen, maar een concrete releasedatum is echter nog niet bekendgemaakt.

Het betreft hier een titel waarin je naar een afgelegen eiland reist, waar een chant-ritueel op verschrikkelijke wijze verkeerd is afgelopen. Hierdoor is een portaal geopend naar de nachtmerrie-dimensie genaamd The Gloom, en word je plots belaagd door raadselachtige verschrikkingen.

De Gloom-dimensie voedt zich met negatieve energie en begint jou en de anderen tot waanzin te drijven. Gevormd door je eigen angsten verschijnen interdimensionale wezens die je meenemen op een psychedelische horrortrip zoals je die nooit eerder hebt meegemaakt.

Maar er is nog hoop. Door het ontrafelen van de mysteries van een new age-sekte uit de jaren 70 en tegelijkertijd je geest, lichaam en geest te versterken, kun je de effecten van de chant omkeren en voorkomen dat je voor altijd in de duisternis komt vast te zitten.

Ontwikkelaar Brass Token omschrijft The Chant als een psychedelische horror-game die in third-person gespeeld wordt. Hieronder een teaser trailer en ook hebben we wat screenshots. De uitgever stelt hierbij dat we zeer binnenkort meer informatie mogen verwachten.