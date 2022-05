Uitgever Maximum Games en ontwikkelaar Pulsatrix Studios hebben laten weten dat de first-person horror game FOBIA: St. Difna hotel op 28 juni zal worden uitgebracht. Het spel zal beschikbaar zijn op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

In FOBIA: St. Difna Hotel stap je in de schoenen van beginnend journalist Roberto die te maken krijgt met het bovennatuurlijke. In het spel zal je door verschillende werelden reizen in het verleden, heden en de toekomst om zo een duister mysterie te ontrafelen.

Benieuwd naar FOBIA: St. Difna Hotel? Maximum Games heeft een nieuwe gameplay trailer uitgebracht om je te introduceren tot het spel. Je kan de trailer hieronder bekijken: