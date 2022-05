Nog niet zo lang geleden werd de laatste uitbreiding voor Sherlock Holmes: Chapter One uitgebracht, waarmee ontwikkelaar Frogwares zich in de afgelopen tijd voornamelijk gericht heeft op al bestaande games. Daar lijkt nu inmiddels een einde aan te zijn gekomen, want de ontwikkelaar richt zich nu op het volgende nieuwe project. Deze nieuwe game gaat onder de naam ‘Project Palianytsia’.

Dit is de voorlopige naam van de nieuwe game van de Oekraïense ontwikkelaar, dat in een persbericht meer deelt over deze nieuwe titel. De game zou vooral fans van The Sinking City en de Sherlock Holmes-games moeten aanspreken. Het is dan ook een horror-game met daarin mysterie verweven, dat zich in een soort Victoriaanse setting bevindt, en dat klinkt als een goede combinatie.

De ontwikkelaar werkt tijdens de oorlog dus gewoon door en hieronder kan je het eerste concept art van de game checken. Een officiële onthulling zal later in de zomer plaatsvinden.