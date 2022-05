De Nintendo Switch is een waar succesverhaal gebleken wereldwijd. De hybride console is inmiddels al sinds 2017 op de markt en ging in grote hoeveelheden over de toonbank, zo ook in Japan, het land van herkomst. Volgens nieuwe verkoopcijfers zou de Switch namelijk recent de Nintendo 3DS zijn voorbijgestoken in verkochte exemplaren.

Op de onderstaande tweet van Game Data Library zien we namelijk dat er 24.765.068 Switch consoles in Japan zijn verkocht, waar de 3DS op 24.759.642 staat. Hiermee is de Nintendo Switch ook de derde best verkochte console in het land. De tweede plaats blijft momenteel de GameBoy (32.430.000 exemplaren) en op de eerste plaats staat de Nintendo DS (32.878.490 exemplaren).

Comparing Switch sales with other platforms that have sold over 10m. pic.twitter.com/xyWQ51tBAg — Game Data Library (@GameDataLibrary) May 20, 2022

Een mooie prestatie van de Switch dus, alhoewel velen intussen wel vinden dat het tijd wordt voor een opvolger. Die zal echter nog zeker enkele jaartjes op zich laten wachten…