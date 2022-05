De Nintendo Switch is nog altijd een onvervalst succes, maar de hybride console is met de release in 2017 ook niet de jongste meer. Er gaan al langer geruchten over een Nintendo Switch Pro, die de interne hardware van de console een flinke boost moet geven. Volgens Piers Harding-Rolls laat de opvolger van de Nintendo Switch echter nog zeker twee jaar op zich wachten.

Dit geeft de analyticus van Ampere Analysis aan in zijn notities. De Nintendo Switch is tot nu toe ruim 107 miljoen keer over de toonbank gegaan, maar zag in het voorgaande fiscale jaar de verkoopcijfers wel dalen met maar liefst 20%, mede door de tekorten aan belangrijke componenten. Volgens Hardings-Rolls is dit slechts het begin van de daling in verkoopcijfers, tot de volgende console van Nintendo wordt onthuld.

‘Even with the release of the OLED model, sales were expected to decline from their peak as the Switch reaches year six of the cycle in 2022 and Nintendo’s latest shipment forecast reflects this.’

Voor het aankomende jaar voorspelt het Japanse bedrijf dat er weer zo’n 21 miljoen Switches verkocht zullen worden en de indrukwekkende line-up aan games zal daar zeker aan bijdragen. Harding-Rolls geeft aan dat hij de next-gen console van Nintendo in 2024 verwacht.