Onlangs moest Intel zijn verwachtingen bijstellen en waarschuwde men dat de chiptekorten nog zeker tot en met 2024 zullen aanhouden. Door een schrijnend gebrek aan onder meer halfgeleiders is het voor fabrikanten zoals Sony, Microsoft en Nintendo uitdagend om consoles te produceren. De CEO van laatstgenoemde – Shuntaro Furukawa – heeft nu ook tijdens de fiscale jaarrapportage (via Wall Street Journal) van Nintendo aangegeven dat het einde van de chiptekorten nog niet in zicht is.

In het afgelopen jaar verkocht Nintendo ruim 23 miljoen Nintendo Switch units, wat een daling is van zo’n 20% ten opzichte van het jaar daarvoor. Voor het aankomende jaar verwacht Furukawa ongeveer hetzelfde aantal units te verschepen: 21 miljoen stuks. De CEO wijst hier naar het aanhoudende tekort van de benodigde chips. Ook Sony CFO Hiroki Totoki verwees naar deze tekorten en benoemde de huidige lockdown in Shanghai als één van de grote oorzaken.