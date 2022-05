De wereldwijde chiptekorten blijven maar aanhouden en dat is met name vervelend nieuws voor mensen die graag een nieuwe console zoals de Xbox Series X of PlayStation 5 willen aanschaffen. Ook de fabricage van GPU’s werd hard geraakt, wat voor een enorme prijsstijging zorgde, hoewel dat zich nu langzamerhand recht lijkt te trekken.

Ondertussen zijn er al meerdere bedrijven vurig bezig met het uit de grond stampen van nieuwe fabrieken en eind vorig jaar liet Intel weten dat de chiptekorten nog tot 2023 zullen aanhouden. De CEO van Intel – Pat Gelsinger – heeft zijn verwachting nu bijgesteld. De chef van de chipontwikkelaar geeft nu aan dat er nog zeker tot 2024 tekorten zullen zijn.

De tekorten zijn op dit moment het ergst, aldus de CEO in gesprek met CNBC, en hij stelt dat het met ieder kwartaal zal verbeteren, maar dat de balans tussen vraag en aanbod pas tegen eind 2023 goed zal staan. Intel is op dit moment druk bezig met het opzetten van hun eigen foundry in de Amerikaanse staat Arizona. Het Amerikaanse bedrijf is van plan om in de aankomende jaren niet alleen processoren en andere chips te ontwikkelen, maar ze ook zelf te fabriceren.