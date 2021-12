Het is voor iedereen, wereldwijd, lastig om aan consoles te komen, maar ook videokaarten en andere producten zijn schaars. Dit heeft allemaal te maken met de enorme vraag, de pandemie en de beperkte capaciteiten van chipfabrikanten. Meermaals hebben we al gemeld dat verschillende partijen hebben aangegeven dat de tekorten tot ver in 2022 zouden blijven aanhouden.

Intel komt nu met een soortgelijk bericht en dat schetst een nog meer somber beeld. Hoewel zij, maar ook andere bedrijven, er alles aan doen om de productie op te schalen, zullen de globale tekorten nog aan blijven houden tot in 2023. Dit heeft vooral te maken met de explosieve groei in de afgelopen twee jaar.

Zo nam de marktvraag om halfgeleiders per jaar met 5% toe voordat de coronapandemie toesloeg. Een groei die goed te behappen viel door de producenten. Maar sinds de pandemie is de groei per jaar met 20% toegenomen, waardoor het gat alsmaar groter is geworden. Het ziet er dus niet naar uit dat dit snel wordt opgelost en dat heeft natuurlijk effect op de productie van de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Afgaande op het bericht van Intel kan het dus nog dik een jaar duren, als het al niet langer is, voordat de consoles en andere producten beter verkrijgbaar worden.