Nintendo heeft dit jaar al Kirby and the Forgotten Land en Switch Sports afgeleverd, wat beide prima games zijn. Er staat echter nog meer op het programma en Nintendo heeft nu aangegeven wat gamers qua exclusieve titels nog dit jaar mogen verwachten.

Zo staat Bayonetta 3 nog altijd voor dit jaar gepland. Hetzelfde geldt voor Mario + Rabbids: Sparks of Hope en Pokémon Scarlet & Violet. Deze laatste twee games staan voor het najaar van 2022 op de agenda. Geen van deze titels heeft tot op heden een concrete releasedatum gekregen.

Verder mogen we op 10 juni Mario Strikers: Battle League verwachten, gevolgd door Fire Emblem Warriors: Three Hopes op 24 juni. Live a Live van Square Enix staat gepland voor een release op 22 juli en een week later verschijnt op 29 juli Xenoblade Chronicles 3. Splatoon 3 verschijnt op 9 september.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp had al moeten verschijnen, maar deze titel stelde Nintendo uit vanwege de Russische invasie in Oekraïne. Het vervolg op The Legend of Zelda: A Breath to the Wild werd eerder al naar 2023 uitgesteld. Tot slot staat Metroid Prime 4 nog op ‘To Be Announced’.