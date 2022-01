De games van 2022 | Splatoon 3 – De Splatoon franchise is er eentje waar de meeste mensen tijdens de aankondiging van het eerste deel voor de WiiU misschien met wat scepsis en gefronste wenkbrauwen naar keken. Dat is op zich niet zo heel gek, want een team-based shooter waarin je als half-mens half-inktvis op elkaar schiet met inkt, klinkt niet gelijk als een overduidelijke megahit. Maar niets bleek minder waar. Sindsdien is het succes van Splatoon overduidelijk. Miljoenen mensen zijn volledig overtuigd en Nintendo heeft met succes zijn intrede kunnen doen in het shootergenre met een familievriendelijke third person shooter, waar spelers van alle leeftijden van kunnen genieten. Het is nu al een aantal jaar geleden sinds de laatste release in de serie en dus is het dringend tijd voor Splatoon 3 om voort te borduren op het succes van zijn voorgangers.

Splatoon 3 – In het derde deel van Splatoon verandert er niks aan de formule die we gewend zijn van de reeks, maar er is wel een rits aan nieuwe toevoegingen en verbeteringen. Splatoon 3 speelt zich af in de Splatlands, een locatie die we niet eerder hebben gezien. De Splatlands is een snikhete woestijn bewoond door doorwinterde Inklings en Octolings, die allemaal hun aandeel aan strijden hebben gezien. In het hart van de Splatlands ligt Splatsville, de nieuwe, chaotische hub die bekend staat om zijn trendy inwoners, waar je je zal voorbereiden op onder andere verhaalmissies en online matches door jouw uitrusting en looks te personaliseren. Een nieuwe locatie betekent natuurlijk ook nieuwe kleding, wapens en gadgets om mee te spelen. Je zal dus genoeg keuze hebben om jouw eigen stijl en identiteit te ontwikkelen in Splatoon 3.

In de gloednieuwe verhaalmodus, Return of the Mammalians, zal je het samen met Agent 3 weer op moeten nemen tegen het kwaadaardige Octarian leger en de geheimen van Alterna en de Fuzzy Ooze moeten ontdekken. De Fuzzy Ooze zorgt namelijk voor negatieve effecten bij Inklings. Bij contact worden Inklings in een handomdraai bedekt met haar en verliezen zij hun bewustzijn. Gelukkig heb je een ‘Little Buddy’ die de Fuzzy Ooze van je af kan eten. De multiplayer ziet de terugkeer van de populaire 4v4 Turf War modus, waarin spelers als doel hebben om zo veel mogelijk van de map te hullen in de kleur van hun eigen team. Ditmaal zullen de gevechten zich natuurlijk afspelen op gloednieuwe maps, maar Splatoon 3 zal ook de terugkeer zien van oude maps als Museum d’Alfonsino uit Splatoon 1. We verwachten nog meer modi zoals in voorgaande Splatoon games, maar die zijn helaas nog niet bekendgemaakt.

Voorlopige verwachting: Het lijkt erop dat Splatoon 3 eerder verder bouwt op wat er al is dan drastisch te innoveren, maar Splatoon hoeft ook niet het wiel opnieuw uit te vinden. Splatoon 3 wordt waarschijnlijk gewoon meer Splatoon en dat is oké. De formule werkt en met wat nieuwe opties, modi en maps om de ervaring vers te houden, zullen de meeste spelers al blij zijn. Door het grote succes van de Nintendo Switch de afgelopen jaren is het ook niet onredelijk om te verwachten dat Splatoon 3 het meest succesvolle deel in de serie zal zijn zodra de game uitkomt op de Nintendo Switch.