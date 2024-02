Binnenkort kunnen we onze verfgeweren weer helemaal volladen met liters en liters aan verf, want er staat nieuwe Splatoon 3 content op de planning. Op 22 februari gaat namelijk de uitbreiding “De Toren der Orde” live en die zal ons een gloednieuw avontuur brengen.

Je speelt als Agent 8, die op een dag wakker wordt in een nieuwe wereld die er best grijs uitziet. Tijd dus om wat meer leven in de brouwerij te brengen en de wereld wat kleurrijker te maken! Je moet je een weg zien te banen door de verschillende verdiepingen van de ‘De Toren der Orde’, waar je uiteraard op heel wat tegenwerking mag rekenen.

Tegelijk werd ook aangekondigd dat er een nieuw seizoen van start zal gaan op 1 maart met nieuwe levels en wapens. Bekijk een trailer en lees meer info hieronder.