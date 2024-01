Splatoon 3-eigenaren die de Expansion Pass hebben aangeschaft, weten het al enige tijd: er zit nog een grote uitbreiding voor de game in de pijplijn. Vorig jaar in september werden hier de eerste beelden van getoond, maar sindsdien hebben we weinig over de Side Order-uitbreiding vernomen. Het zou in de lente van dit jaar verschijnen, maar wanneer precies?

Het hoge woord is er inmiddels uit, want de uitbreiding heeft een releasedatum gekregen, zelfs nog voor de lente. Op 22 februari kunnen Expansion Pass-eigenaren namelijk aan de slag met de Side Order-uitbreiding.

In deze uitbreiding ontwaak je als Agent 8 in de hub Inkopolis Square, die er plotseling heel anders uitziet. Alle kleuren zijn uit de stad verdwenen en alle inwoners zijn op mysterieuze wijze in rook opgegaan. De onheilspellende Spire of Order-toren is te zien vanaf hier en Agent 8 moet zich door golven van vijanden zien te vechten om de top te bereiken.