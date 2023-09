Hoewel de Splatoon-reeks de focus heeft liggen op de multiplayer, wist Splatoon 3 nog best een aardige singleplayer ervaring met zich mee te brengen. Deze werd door flink wat spelers gewaardeerd wat Nintendo heeft doen bewegen om met Wave 2 van de Splatoon 3 Expansion Pass zelfs een hele singleplayer georiënteerde DLC uit te brengen.

De DLC krijgt de naam Side Order, in het Nederlands ‘De Toren der Orde’, waarin je een wel erg grauw ogende wereld mag verkennen. Hierin maken we kennis met Acht, een inkling die per ongeluk in deze wereld terecht is gekomen. Met behulp van haar color chip zal jij weer kleur in deze grauwe wereld moeten brengen.

Side Order staat geplant voor release in de lente van 2024.