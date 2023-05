Leuk nieuws voor de fans van Splatoon, want aan het begin van volgende maand gaat een nieuwe grote update live: dit is ‘Sizzle Season 2023’. Net zoals de verschillende ‘seizoenen’ die hieraan vooraf gingen, zal ook deze update heel wat nieuws met zich meebrengen.

Wat dacht je, bijvoorbeeld, van een nieuwe omgeving (het shoppingcentrum ‘Barnacle & Dime’) of een nieuwe game modus in de vorm van zogenaamde challenges? Uiteraard kunnen ook de nieuwe wapens niet ontbreken: het gaat hier om de Painbrush en de S-Blast ’92. Wil je alle nieuwigheden al even in actie zien? Check dan de onderstaande trailer om alvast een voorproefje te krijgen.

Sizzle Season 2023 gaat live op 1 juni.