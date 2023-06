De Toren der Orde uitbreiding voor Splatoon 3 werd eerder dit jaar aangekondigd, maar liet nog veel over aan de verbeelding. In een interview met Famitsu lichten Splatoon 3 producer Hisashi Nogami en co-directors Seita Inoue en Shintaro Sato het tipje van de sluier op over de aankomende DLC.

Nogami wilde ditmaal ook niet veel info kwijt, maar liet weten dat de Toren der Orde DLC een uitbreiding zal zijn van de singleplayer campagne waarin we onder andere terugkeren naar Inkopolis Square, de hub in Splatoon 2. Nogami meent dat de gameplay in de uitbreiding “nieuw en anders” is. Hij wilde echter nog niet kwijt hoe dit er uit zal gaan zien.

Er is nog geen releasedatum bekend voor de Toren der Orde DLC, maar mogelijk krijgen we snel meer info. Wie weet tijdens een volgende Nintendo Direct, die volgens de laatste geruchten misschien al deze week plaats zal vinden.