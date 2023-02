Splatoon 3 is inmiddels al geruime tijd verkrijgbaar en zolang de populariteit aanhoudt, blijft Nintendo de game natuurlijk ondersteunen met nieuwe content. Zo is de Splatoon 3 Expansion Pass aangekondigd voor de game, die uit twee pakketten met downloadbare content bestaat.

Het eerste pakket bevat Inkopolis, bekend uit de eerste game. Het betreft hier een vrij te verkennen gebied, inclusief het Inkopolisplein, waar nieuwe winkeliers te vinden zijn. Ook zullen hier de Squid Sisters optreden tijdens Splatfests.

Het tweede pakket zal de Toren der Orde naar de game brengen, van waaruit je een nieuwe singleplayer campagne kunt starten. Verdere details moeten we nog afwachten, maar wel kunnen we melden dat het eerste pakket deze lente uitkomt, het tweede pakket pas later.

De Expansion Pass voor Splatoon 3 is verkrijgbaar in de Nintendo eShop voor een bedrag van € 24,99.