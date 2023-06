Stel dat je niet helemaal tevreden bent met bepaalde aspecten van een game, wat doe je dan? Klagen tegen je schoonmoeder, boze tweets plaatsen of misschien je gal spuwen op één of ander online forum behoren allen tot de mogelijkheden. Voor een bepaalde fan van Splatoon 3 was dit echter niet aan de orde: hij had problemen met de staat van de game en besloot dan maar om naar de bron van de problemen te stappen en daar te gaan klagen.

Twitter gebruiker Haruikatako kocht speciaal voor deze gelegenheid aandelen van Nintendo (voor ongeveer € 3277,-), zodat hij een meeting van Nintendo aandeelhouders mocht bijwonen. Tijdens het Q&A moment van die meeting, ging hij helemaal los. Er werd beschreven op Twitter hoe de fan luidkeels begon te klagen over het feit dat er te weinig cosmetische opties zouden zijn voor de mannelijke personages in de game, in vergelijking met de vrouwelijke. Hij zou al brieven en mails hebben gestuurd naar Nintendo om dit aan te kaarten, maar deze bleven onbeantwoord. Hij hoopte om op deze manier wél gehoord te worden.

Het is nog maar de vraag of er daadwerkelijk iets zal veranderen. Shuntaro Furukawa, president van Nintendo, vond het duidelijk niet zo heel grappig, want hij onderbrak de fan en eindigde zijn rant met de volgende woorden: