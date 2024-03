DLC Special | Splatoon 3: Side Order – Splatoon 3 verscheen alweer in 2022 en wij waren absoluut te spreken over de vermakelijke platformer in onze review. Nintendo beloofde na de release dat ze de game van extra content zouden voorzien en inmiddels zijn alle extra toevoegingen verschenen. De Splatoon 3 Expansion Pass bracht ons twee uitbreidingen: Inkopolis Square en Side Order. Die laatste uitbreiding is nu net uitgebracht en voegt een hoop nieuwe gameplay toe. Daarom doken wij in deze nieuwe content om je te vertellen of het de moeite waard is.

Naar de mysterieuze toren

De eerste uitbreiding is al even beschikbaar en voegt de Inkopolis Square hub aan de game toe, die spelers nog kennen uit Splatoon 2. Je kunt dit gebied bereiken door de metro te nemen en hoewel het een nostalgisch weerzien is, is het verder niet al te bijzonder. Deze uitbreiding laat je gewoon in een eerdere omgeving rondlopen waar je bekende gezichten tegenkomt en eigenlijk precies kan doen wat je ervan verwacht. Tijdens Splatfest evenementen zullen de Squid Sisters er optreden, wat een leuke touch is. Als je heel erg nostalgisch bent, dan is dit een leuke extra, maar buiten dat niet echt waarvoor je de uitbreidingspas van Splatoon 3 koopt.

De Side Order uitbreiding daarentegen wel. Deze uitbreiding is sinds eind februari beschikbaar en brengt je naar een nieuwe omgeving. Je komt terecht in een andere wereld en wat gelijk opvalt is dat de kleuren zijn verdwenen. Voor je neus doemt een enorme toren op en je besluit naar binnen te gaan. Wat je aantreft is een lift die nogal traag gaat, want je gaat van verdieping naar verdieping en dat is niet zonder reden. Op elke verdieping wacht een nieuwe uitdaging en het is aan jou om de 30ste etage te bereiken. Hier dien je het ultieme doel te voltooien: het gespuis de wereld uitwerken en de kleur terugbrengen. Klinkt gemakkelijk, is het niet per se.

Beetje bij beetje beter worden

In eerste instantie zul je een aantal verdiepingen bezoeken onder toelichting, wat dient als een soort tutorial. Eenmaal dat doorlopen, begint het herhalende proces om de bovenste verdieping te bereiken. De uitdagingen nemen namelijk toe en in één keer het einde halen is vrijwel onmogelijk. De uitbreiding is namelijk als een roguelite opgezet, waardoor het in principe oneindig speelbaar is. Absoluut geen straf, want de potjes die je speelt variëren van 20 seconden tot hooguit een paar minuten, wat de Side Order uitbreiding ideaal maakt om tussendoor of onderweg te spelen. Omdat je steeds meer upgrades vrijspeelt, zul je ook steeds verder komen. Desondanks kan het rustig uren duren voordat je echt goed en behendig genoeg bent voor de hoogste verdieping.

De verschillende verdiepingen die je bezoekt bestaan uit allerlei uitdagingen. Het ene moment moet je specifieke vijanden zien uit te schakelen die voor je vluchten. Het andere moment moet je een bal naar een specifiek punt sturen en weer even later moet je een bepaald vak verdedigen. Ook zul je nog spawns van vijanden moeten uitschakelen en signaaltorens van A naar B moeten sturen. Na het voltooien van de tutorial opent de game ook een meer vrije route per verdieping. Zodra je naar een volgende verdieping gaat, krijg je de keuze uit meerdere opdrachten, die variëren in moeilijkheidsgraad. Ga je voor de makkelijkste? Dan ben je zo klaar, maar dat levert je de minste credits op. De moeilijkste dan weer de meeste, maar het risico is daar dat je sneller doodgaat.

Het bereiken van de vijfde verdieping levert je de keuze op om naar een verkoopautomaat te gaan om een upgrade of een extra leven te kopen, wat weer van pas kan komen bij de volgende verdiepingen. Bereik je de tiende, twintigste of dertigste etage, dan staat er een eindbaas voor je klaar. Een nieuwe uitdaging die qua moeilijkheidsgraad een stuk hoger ligt dan de gewone uitdagingen tussendoor. Daar kan je je echter op voorbereiden per run, want je krijgt voor het voltooien van levels namelijk chips. Deze leveren je allerlei voordelen op, zoals sneller vuren, sneller bewegen in de inkt, maar ook meer schade als je dichtbij vijanden bent, enzovoort. Voordat je aan een uitdaging begint zie je welke chip het je oplevert, zodat je gaandeweg op basis van je voorkeur je eigen perks bij elkaar verzamelt.

Opnieuw beginnen

Doordat de uitdaging toeneemt zul je op een gegeven moment de dood vinden. Dit betekent dat je terug naar beneden gebracht wordt en weer vanaf de eerste verdieping opnieuw moet beginnen. Het verschil is echter dat alle verzamelde chips dan worden omgezet naar credits die je kunt gebruiken om permanente upgrades vrij te spelen. Er zijn best veel opties beschikbaar, zoals meer health, reductie van de schade die je oploopt, sneller bewegen als je armor is gebroken, enzovoort. Deze upgrades zijn vrij duur, dus je zult voor sommige meerdere runs moeten doen wil je genoeg credits hebben.

Beetje bij beetje zul je dus permanent beter worden, wat je kansen op het bereiken van een hogere verdieping weer doet vergroten. Doordat je gaandeweg per verdieping de keuze krijgt in welke uitdaging je aangaat, zal het niet snel gaan vervelen. Er is genoeg variatie in de uitdagingen aanwezig en degene die je niet zo leuk vindt, kun je in principe links laten liggen totdat het echt niet anders kan, wat zo nu en dan voorkomt. Je hebt in principe je eigen succes in de hand, want ga je telkens voor de makkelijkste of durf je de grotere uitdaging aan die je meer oplevert?

Opnieuw beginnen is niet per se altijd leuk, maar de motivatie is dat je elke run net wat beter bent vanwege de permanente upgrades die je vrijspeelt. Dat gaat in het begin erg vlot, maar naarmate je verder komt heb je meer credits nodig. Tegelijkertijd ben je ook weer effectiever en krachtiger, waardoor je sneller die grotere uitdaging aan durft te gaan. Er is dus sprake van een balans in de gameplay en die voelt meer dan prima aan. In elk opzicht boek je gestaag progressie, dus je zult elke run ook echt verder komen. Tussen de uitdagingen door kan je ook gewoon opslaan om je run op een ander moment te hervatten. Dit is erg prettig, want het komt het pick-up-and-play gehalte van de game ten goede.

Conclusie

Als je Splatoon 3 met veel plezier hebt gespeeld en wat nieuws wilt, dan is de Side Order uitbreiding een prima optie. Het concept voelt gebalanceerd en uitgebreid aan, waardoor je je er uren mee kunt maken. Doordat de uitdagingen erg kort zijn, is het ideaal voor tussendoor en korte sessies. Dat je onderweg kan opslaan is helemaal ideaal. De uitbreiding maakt deel uit van de Expansion Pass die € 24,99 kost. Hier zit ook de Inkopolis Square hub bij, wat een nostalgisch weerzien is, maar qua content stelt het niet zo heel veel voor. Hoewel de Side Order uitbreiding erg veel uren speelplezier biedt, voelt de prijs eigenlijk net iets te hoog aan. Met dat gezegd: als je in bent voor een roguelite ervaring in Splatoon 3, dan is de uitbreiding zeker het spelen waard.