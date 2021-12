De games van 2022 | Bayonetta 3 – Het was een kwestie van tijd alvorens PlatinumGames Bayonetta 3 opnieuw uit de doeken zou doen. Het was geen kwestie van of, maar wanneer we deze game eindelijk weer eens in actie zouden zien. In de tussentijd is PlatinumGames druk bezig geweest met Nier: Automata en Astral Chain, waardoor de sexy heks wellicht wat werd vergeten. Hoewel we nog geen rotsvaste datum in 2022 hebben gekregen, zijn wij ervan overtuigd dat we in dat jaar weer de nodige uurtjes in de wereld van Bayonetta zullen kunnen doorbrengen. Om in de woorden van Bayonetta te spreken: ze is ‘unfashionably late’, maar het wachten zal beloond worden.

Bayonetta 3 – Bayonetta kent een wat aparte geschiedenis. Waar het origineel nog door SEGA werd uitgegeven voor de consoles van Sony en Microsoft, besloot SEGA de serie niet voort te zetten door teleurstellende verkoopcijfers. Dit ondanks dat Bayonetta wel erg goede scores neerzette bij critici én ontzettend werd gewaardeerd door gamers die de game een kans gaven. Bayonetta 2 was bijna niet gekomen, ware het niet dat Nintendo er vrijwel direct bovenop sprong om van Bayonetta 2 een Wii U exclusive te maken. Dit tot ongenoegen van de fans, wat begrijpelijk is. Het aantal Wii U bezitters is tot de laatste dag van de verkoop namelijk ontzettend laag gebleven en om voor één game een hele console te kopen is natuurlijk wat overdreven.



De eerste twee Bayonetta’s kwamen vervolgens ook naar de Nintendo Switch en dus zal Bayonetta 3 nu ook enkel verkrijgbaar zijn voor dat platform. Dit lijkt ons een minder groot probleem, want naast dat de Switch nu al bijna acht keer (!) meer heeft verkocht dan de Wii U, zal Bayonetta 3 niet de enige game zijn op de Switch die interessant is voor de Bayonetta doelgroep. Maar wat mogen we nu daadwerkelijk verwachten van Bayonetta 3? Tot nu toe lijkt het meer van hetzelfde, in de meest positieve zin van die woorden. Bayonetta staat natuurlijk al garant voor top-notch hack & slash gameplay, maar deze keer zal de heks ook met haar haren de vormen van diverse soorten demonen kunnen aannemen.

Voorlopige verwachting: We moeten niet te erg op de feiten vooruit lopen, maar PlatinumGames kennende durven we wel te stellen dat we een zeer solide hack & slash titel voor onze kiezen zullen krijgen. De eerste beelden beloven veel goeds. met een botermalse framerate en genoeg actie op het scherm. Dat met de bekende gameplay van weleer met nieuwe features, maakt dat we ontzettend naar deze titel uitkijken. En we weten wel bijna zeker dat met PlatinumGames aan het roer, Bayonetta 3 onder de crème de la crème van actiegames zal vallen. Zet deze titel dus op je verlanglijstje.