Bayonetta 3 is nu eindelijk verkrijgbaar en dat mag gevierd worden, want de terugkeer van de heks was immers enorm geslaagd. Uiteraard gaat die release gepaard met een launch trailer en die is inmiddels live gezet.

De trailer geeft je een perfect beeld van de totale chaos die je kan verwachten van de game. Zowel Bayonetta als het nieuwe personage Viola stelen de show en er worden heel wat hectische gevechten getoond. Bekijk de volledige trailer onderaan dit bericht.

Bayonetta 3 is nu verkrijgbaar, lees meer over waarom deze game de moeite waard is in onze review.