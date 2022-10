Binnen enkele dagen ligt Bayonetta 3 in de winkelrekken, maar inmiddels zijn de eerste reviews van deze titel al live gegaan. Het resultaat zal misschien geen verrassing zijn: net zoals zijn voorgangers blijkt ook Bayonetta 3 een echte topper te zijn. Hierdoor kan Nintendo nog een fantastische Switch exclusieve game aan hun lijstje van 2022 toevoegen.

Als we een blik werpen op de eerste cijfers zien we dat de scores tussen een perfecte 10.0 en een mooie 7.0 liggen, met doorgaans heel hoge cijfers. Ook wij testten de laatste dagen de game uit en beloonden Bayonetta 3 met een mooie score in onze review.

Bekijk hieronder een greep uit de reviews.