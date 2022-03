Eerder werd de releasedatum voor Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp vastgezet op 8 april nadat de game van vorig jaar naar dit jaar werd opgeschoven. Nintendo heeft nu echter aangegeven dat ze de game weer uitstellen. Ditmaal niet omdat er iets is met de ontwikkeling, maar vanwege de huidige situatie in de wereld.

Hoewel ze het niet letterlijk zo noemen, doelt Nintendo natuurlijk op de Russische invasie in Oekraïne, waardoor het momenteel niet echt gepast is om een game over oorlog uit te brengen. Wat de nieuwe releasedatum is, is niet bekend.

In light of recent world events, we have made the decision to delay Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, which was originally scheduled to release on Nintendo Switch on 08/04. Please stay tuned for updates on a new release date.

— Nintendo UK (@NintendoUK) March 9, 2022