Na lang uitstel kunnen we later deze maand (op 21 april) eindelijk aan de slag gaan met Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, een remake van de eerste twee games uit de gelijknamige tactische franchise. Wil je je maximaal voorbereiden op de release? Dan is er nu een gloednieuwe trailer online gezet die je vijf minuten lang de verschillende aspecten van de game voorstelt.

De trailer doet eigenlijk dienst als een soort tutorial die de algemene gameplay aan ons uitlegt. Je leert meer over de opzet van de game, de verschillende troepen die je kan inzetten, de (speciale) aanvallen die je kan uitvoeren en meer. Gezien het hier om een remake gaat, worden ook verschillende verbeteringen ten opzichte van de originele games aan ons voorgesteld.

De trailer waarvan sprake is hieronder te bewonderen. Wij gingen al aan de slag met de game en om onze voorlopige verwachtingen te weten te komen, kan je terecht bij onze preview.