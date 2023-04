Preview | Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp – We hebben lange tijd niks vernomen van de Advance Wars-games, de laatste titel in de reeks stamt uit 2008: Days of Ruin voor de Nintendo DS. Sindsdien heeft het IP op ijs gestaan, tot Nintendo in 2021 onthulde dat er een remake van Advance Wars en Advance Wars 2 onderweg was voor de Nintendo Switch. Geteisterd door uitstel hebben we wat langer op deze bundel moeten wachten, maar op 21 april is het zover. Voorafgaand aan de release hebben we al wat mogen proeven van de game en in deze preview delen we onze eerste indrukken.

Show me your warface!

In Advance Wars stap je in de schoenen van Andy, een beginnende CO (commanding officer) die de taak krijgt om namens zijn factie Orange Star de strijd aan te gaan met andere facties in het fictieve Cosmo Land, waartussen al langere tijd een conflict broedt. De kern van de gameplay speelt zich af op grid-based maps, waar jij als de grote baas de leiding neemt en bepaalt waar je units naartoe gaan, welke vijandige units ze moeten aanvallen of welke strategische posities zij moeten innemen. De eerste missies dienen als leerschool en introduceren je rustig aan de vele mechanieken en regels die Advance Wars kent. Het behalen van de overwinning kan doorgaans op twee manieren: vernietig alle vijanden op de map of verover de vijandelijke basis. Zo gezegd, zo gedaan, kun je misschien denken.

Niks is minder waar, want onder de lichthartige toon zit een uitermate diepe strategietitel verstopt, waar je met talloze factoren rekening moet houden. Zo heeft elke unit – zoals je infanterie – een vast aantal stappen die zij kunnen zetten en is hun vuurkracht wat minder sterk dan hun Mech-broeders, die met een bazooka rondlopen, maar in ruil daarvoor weer beperkter zijn in hun bewegingen. Dan zijn er nog andere units, zoals tanks, die uiteraard hun vuurkracht en mobiliteit hebben, maar dan weer niet ingezet kunnen worden om gebouwen te ‘capturen’ en ze zijn minder bestand tegen vijandig geschut. Dit is slechts een tipje van de ijsberg, maar al snel mondt Advance Wars dus uit in complexe situaties waar een verkeerde beslissing het lot van je begeerde units zomaar kan bezegelen en victorie ineens heel ver weg lijkt.

Content galore

Op het gebied van content lijkt Re-Boot Camp ook genoeg te bieden. We hebben weliswaar slechts een flinke hap genomen uit de eerste campagne, waar nog een aantal vertakkingen inzitten die je met nieuwe playthroughs kunt doen. Missies kun je opnieuw spelen om zo bijvoorbeeld je ranking te verbeteren, die je krijgt op basis van je snelheid en efficiëntie waarmee je de overwinning behaalt. Daarna is er nog de campagne van Advance Wars 2: Black Hole Rising om aan te vliegen en kun je nieuwe uitdagingen aangaan in de War Room – een soort van skirmish modus waar je het in scenario’s opneemt tegen de AI – of met vrienden tot een maximum van vier spelers.

Licht in de toon

Waar Advance Wars een serieus onderwerp bespreekt – namelijk van oorlog en zware veldslagen – is de toon absoluut niet van dezelfde aard. De originele game kende al een anime-achtige artstyle, die nu scherper dan ooit op het scherm van je tv of Nintendo Switch wordt getoverd. De personages die je gaandeweg ontmoet zijn eveneens lichthartig en vermaken je tussen en tijdens de missies door met guitige dialogen. We moeten op dit moment wel stellen dat de conversie naar 3D modellen tijdens het spelen ietwat van de ziel van het origineel heeft weggesnoept. Het is niet dat het er slecht uitziet, maar het heeft simpelweg niet echt een herkenbaar karakter meer.

Voorlopige verwachting

Het opstarten van Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp voelde als het wederzien van een oude vriend. Het ziet er wat anders uit, maar in de kern is er geen spat veranderd. Begeleid door een aantal geinige personages word je steeds dieper in deze wervelwind van strategische puzzels gezogen, waar er telkens nieuwe factoren of elementen worden geïntroduceerd om de speler op z’n hoede te houden en waar je het onderste uit de kan moet halen om als de bovenliggende partij te eindigen. Het heeft op het eerste gezicht misschien niet de visuele charme van de originele titels voor de Game Boy Advance, maar daar ligt de focus duidelijk ook niet. Mocht dit feest zich doortrekken naar de volledige game, dan is Re-Boot Camp een waardige terugkeer van een tof IP, waar we hopelijk in de toekomst meer van mogen zien. Dat zullen we echter in de uiteindelijke review gaan bespreken.