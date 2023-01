De games van 2023 | Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp – We hadden eigenlijk al dit jaar moeten kunnen beginnen aan de reboot van Advance Wars, tot de invasie van Oekraïne roet in het eten gooide. Nintendo vond het namelijk niet gepast om de game uit te brengen in een tijd van conflict en dus stelde het Japanse bedrijf Re-boot Camp voor onbepaalde tijd uit. Een nieuwe datum is nog niet bekend, maar de verwachting is dat het dubbelpakket wel in 2023 gelanceerd gaat worden. Waarom we hiernaar uitkijken? Dat gaan we je nu vertellen.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp – Het is niet zo gek als de naam Advance Wars je misschien niks zegt, het IP maakte vooral furore in de tijd van de GameBoy Advance en kreeg later nog een aantal titels voor de Nintendo DS. Sindsdien ligt de franchise echter in de archiefkast. Het zit al in de naam, maar Re-Boot Camp is een dubbelpakket met vernieuwde versies van de oorspronkelijke twee games, die destijds voor de GameBoy Advance zijn verschenen. Advance Wars is een turn-based strategietitel waarin jij de leiding hebt over een aantal tactische eenheden, zoals infanterie en tanks.

Op een grid-based map heb je een overzicht van het slagveld en krijg je natuurlijk de nodige objectives mee, zoals het verslaan van alle aanwezige vijanden of het veroveren van bepaalde locaties. Omdat de map is opgedeeld in grids, kunnen je units een beperkt aantal stappen zetten en zul je dus strategisch hun bewegingen moeten bepalen. Zwaardere voertuigen kunnen bijvoorbeeld niet heel ver reizen, maar daar tegenover hebben ze wel meer vuurkracht. Zo zijn er een aantal factoren waar je rekening mee moet houden, waardoor de verschillende scenario’s fris blijven.

Voorlopige verwachting: Qua nieuwe content hebben we weinig verwachtingen voor Re-Boot Camp, hoewel Nintendo door het uitstel mogelijk de tijd heeft gebruikt om nog wat extra zaken in elkaar te zetten. Bovenal lijkt Re-Boot Camp een veilige compilatie te zijn van twee geliefde titels die vooral op audiovisueel gebied een likje verf hebben gekregen. De sprites zijn niet meer en in plaats daarvan is het allemaal wat meer cartoony. Desalniettemin kijken we enorm uit naar deze versie van Advance Wars en we hopen natuurlijk vurig dat dit slechts een voorproefje is voor wat komen gaat.