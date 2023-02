Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp had eigenlijk al beschikbaar moeten zijn, maar de game werd uitgesteld vanwege de oorlog in Oekraïne, want Nintendo vond een release toen niet gepast. We zijn inmiddels bijna een jaar verder, maar nu is eindelijk alsnog de releasedatum aangekondigd.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp zal op 21 april verschijnen, exclusief voor de Nintendo Switch. Dit heeft Nintendo zojuist bekendgemaakt tijdens Nintendo Direct. Daarnaast werd er ook een nieuwe trailer getoond en die kan je hieronder bekijken.