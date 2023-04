Later deze week mogen we Advance Wars na jaren van afwezigheid weer verwelkomen in de vorm van Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp: een dubbelpakket waarin remakes van de eerste twee games zitten die oorspronkelijk voor de Game Boy Advance zijn verschenen.

Dat moet natuurlijk gevierd worden met een mooie trailer en dat is exact wat Nintendo de wereld in heeft geslingerd. In de onderstaande beelden worden de vaardigheden van de Orange Star CO’s onthuld. Zo kan Andy alle units een gezondsheidsboost geven en staat Max weer bekend om z’n kracht tijdens directe confrontaties.

Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp lanceert op 21 april voor de Nintendo Switch.