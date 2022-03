We weten nauwelijks iets over het vervolg op The Legend of Zelda: Breath of the Wild, behalve dat Nintendo mikte op een release dit jaar. Via een videoboodschap op Twitter laat het bedrijf nu weten dat ze meer tijd nodig hebben. Het gevolg is dat de game is uitgesteld.

Eiji Aonuma, de producer van dit vervolg, geeft aan dat de game nu gepland staat voor een release in de lente van 2023. Kortom, we zullen nog dik een jaar moeten wachten. De extra tijd zal Nintendo gebruiken om de beoogde bijzondere ervaring verder te verrijken met nieuwe features, mogelijkheden en meer.

Hieronder het bericht van Aonuma.