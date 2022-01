De games van 2022 | Mario + Rabbids: Sparks of Hope – Toen de Rayman franchise een erg succesvolle periode kende verscheen er plots in 2006 ook een spin-off genaamd Rayman Raving Rabbids. In deze game maakten we voor het eerst kennis met de gekke Rabbids en de vele komische acties die zij deden. Inmiddels hebben we deze Rabbids zien terugkeren in Mario + Rabbids: Forbidden Kingdom en dit jaar komt er opnieuw een avontuur uit, waarin Mario en deze vreemde konijnen de handen/poten ineenslaan. In Mario + Rabbids: Sparks of Hope zal deze groep vrienden zich staande moeten houden om het universum te redden.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope – In Forbidden Kingdom ontstond dankzij een vreemde technologie de mix tussen Mario personages en Rabbids, die in Sparks of Hope ook graag experimenteren. Zo proberen zij de Luma uit Super Mario Galaxy te combineren met de Rabbids en zo ontstaan er krachtige Sparks. Deze merkwaardige creatie gaat niet onopgemerkt, want er zijn ook kwade krachten aan het werk achter de schermen. Cursa, de antagonist van de game, ziet namelijk een prima kans om alle Sparks te verzamelen om over het hele universum te kunnen heersen. Als het aan Mario en de rest van de groep ligt, gaat dit duivelse plan mooi niet door en je zal ze moeten helpen daar een stokje voor te steken.

In Sparks of Hope ga je met Mario, Rabbid Peach, Rabbid Rosalina en andere bekende personages naar verschillende planeten om deze kwaadaardige invloed te vernietigen. Dat is min of meer het verhaal in Sparks of Hope en ieder personage zal natuurlijk eigen krachten hebben. Zo zien we een van de Rabbids bijvoorbeeld losgaan met een raketwerper en een mysterieuze Rabbid haalt zelfs flink uit met een scheermes. Al deze planeten kun je volledig verkennen en je kunt allerlei coins verzamelen, zoals we dat kennen van de Mario games. Verwacht daarnaast ook een flinke hoeveelheid kleurrijke NPC’s en je hebt al gauw een grappig en leuk avontuur in handen. In deze turn-based game beschik je telkens over drie personages die goed met elkaar samen moeten werken om de vele vijanden te trotseren.

Voorlopige verwachting: Mario + Rabbids: Sparks of Hope staat gepland voor 2022, maar een exacte releasedatum ontbreekt vooralsnog. Deze game slaat een leuke weg in en de combinatie van Rabbids met Nintendo personages zal ongetwijfeld voor grappige momenten zorgen. Gooi daar nu ook nog de creatie van de Sparks bij en je hebt direct een interessante cast van personages. De gameplay zou je kunnen vergelijken met een avontuurlijke platformer en dat past geheel in het straatje van Mario en de voorgaande game. Gezien de leuke cast zijn we erg benieuwd naar de samenwerking tussen de personages en wat voor krankzinnige aanvallen deze kunnen uitvoeren. We weten al het een en ander over Mario + Rabbids: Sparks of Hope en de eerste indrukken zijn in ieder geval veelbelovend.