Vorige week werd al duidelijk dat Mario + Rabbids: Sparks of Hope deze week de eerste uitbreiding zou krijgen. Deze gaat onder de naam ‘Tower of Doooom‘ en is inmiddels verschenen in de Nintendo eShop. Mocht je de game nog niet hebben, maar wel ge├»nteresseerd zijn om het eens uit te proberen? Dan hebben we goed nieuws voor je.

Om de launch van de uitbreiding te vieren, heeft Ubisoft ook een demo beschikbaar gesteld die je nu direct kunt downloaden. Om de demo nog wat meer onder de aandacht te brengen, is er ook een trailer verschenen die een duidelijke impressie van de game geeft. Hieronder kan je die trailer bekijken.

Wil je de demo uitproberen? Dan kan je via deze link direct naar de Nintendo eShop om de demo te downloaden.