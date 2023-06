Tussen alle grote aankondigingen door gedurende de Nintendo Direct gisterenmiddag, hebben Nintendo en Ubisoft aangekondigd dat ze de tweede uitbreiding voor Mario + Rabbids: Sparks of Hope beschikbaar hebben gesteld. The Last Spark Hunter is dus gelijk uitgebracht en als je over de Season Pass beschikt kun je ermee aan de slag.

In deze uitbreiding zullen Mario en consorten op bezoek gaan in de Melodic Gardens, wat een nieuw gebied is dat onder dreiging staat van de vijanden die Cursa erheen heeft gestuurd. Om een indruk van de content te krijgen check je de trailer hieronder.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope krijgt nog een derde uitbreiding dit jaar, die heeft nog geen releasedatum maar zal ergens dit najaar verschijnen. In deze uitbreiding maakt Rayman zijn opwachting.